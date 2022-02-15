В Калуге отметили 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана

Калуга, 15 февраля 2022, 16:31 — REGNUM Сегодня, 15 февраля, в Калуге прошёл митинг, посвящённый 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, у памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны афганской войны и других вооружённых конфликтов, родственники погибших воинов, представители ветеранских и молодёжных организаций.
В митинге приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской думы, военный комиссар города Калуги Андрей Иванов, депутат Городской думы, участник боевых действий, подполковник запаса Андрей Голубев.
Афганская война длилась девять лет, один месяц и восемнадцать дней, в ней приняло участие около миллиона советских солдат. Порядка трёх тысяч уроженцев Калужской области проходили службу в Афганистане, за период боевых действий погибло 46 молодых калужан, двое — пропали без вести. Участники митинга минутой молчания почтили память павших и возложили цветы и венки к монументу.