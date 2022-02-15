Бухарест, , 16:30 — REGNUM Палата депутатов парламента Румынии приняла положение, регулирующее выгул домашних животных на территории морских и речных пляжей страны в летний период. Об этом 15 февраля сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Морис Метерлинк. Наш друг — пес. 1913

Таким образом парламентарии страны попытались смягчить основные статьи законодательства в соответствующей сфере. Уже с 1 апреля нынешнего года хозяева собак и кошек смогут беспрепятственно появляться на пляжной территории в сопровождении своих четвероногих друзей.

Единственным условием пребывания животного в указанных общественных местах должно стать наличие у него ошейника, намордника или поводка. За несоблюдение этого правила предусмотрены штрафы в размере до 10 тыс. леев ($2,3 тыс.)

Помимо прочего, во внесезонный период местные жители и туристы получат право прогуливаться по пляжам со своими питомцами без ограничений.

Напомним, до недавнего времени Румыния оставалась единственной страной региона, не имевшей четкого законодательства в соответствующем сегменте защиты прав животных. На большинство речных и черноморских пляжей страны вход с домашними питомцами был закрыт.

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