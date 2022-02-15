Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев заразился коронавирусом и находится на больничном. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 15 февраля.

Василий Голубев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Василий Юрьевич находится на больничном с 14 февраля в связи с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией. Вакцинация и ревакцинация позволяют губернатору переносить заболевание в лёгкой форме. Он находится на амбулаторном лечении и продолжает в дистанционном формате решать рабочие вопросы», — уточнили в пресс-службе.

Донской губернатор привился от COVID-19, о чём стало известно в феврале 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на утро 15 февраля, в Ростовской области подтверждено 270 879 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 203 695 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 10 180 пациентов.