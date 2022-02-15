Москва, 15 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Польского журналиста, который спросил, будет ли «вторжение» России на Украину после того, как неоднократно звучало, что ничего подобного не будет, российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «каким-то непонятливым».

Mid.ru Сергей Лавров

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Это произошло на пресс-конференции по итогам встречи Лаврова с польским коллегой Збигневом Рау. «То есть вторжения не будет?» — спросил журналист, несмотря на предыдущие неоднократные заверения Лаврова.

Лавров кивнул в ответ, а потом сказал, обращаясь к Рау: «Непонятливый, в общем, у вас журналист какой-то».