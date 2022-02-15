Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Микробы, бактерии и вирусы не попадут на руки пассажиров Петербургского метрополитена — поручни городской подземки будут обеззараживать с помощью ультрафиолетовых лучей, рассказали 15 февраля в пресс-службе городской подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Эскалатор в метро

Тестирование обеззараживающих устройств началось еще в июле 2020 года на станции «Беговая».

"Агрегаты питаются энергией работающего эскалатора. Они воздействуют на поверхности поручней с помощью УФ-лучей, убивающих микробы, бактерии, вирусы. Подтверждение эффективности проводилось при участии научно-исследовательских институтов, аккредитованных Роспотребнадзором», — рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена.

Установка устройств началась в 2021 году, тогда были установлены 116 приборов на 17 станциях, в 2022 году запланирована установка еще 70 устройств на 10 станциях. В планах до 2025 года оснастить все станции и эскалаторы городской поземки.

Видео: пресс-служба Петербургского метрополитена.