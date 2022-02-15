Таллин, , 16:24 — REGNUM

Эстония Pixabay.com

Действующий в Эстонии порядок, при котором выпадающие на субботу и воскресенье государственные праздники «сгорают» и не компенсируются дополнительным выходным днем, следует сохранить. Об этом заявила министр юстициистраны Марис Лаури в интервью порталу гостелерадиовещания в интервью порталу гостелерадиовещания ERR.

По ее словам, минюст предложил правительству не поддерживать законопроект оппозиционной Социал-демократической партии, предусматривающий введение дополнительных выходных.

«Если праздник приходится на рабочий день, работник получает свободный день, чтобы насладиться праздником. Если праздник приходится на выходной день, то предоставление дополнительного свободного времени не соответствует вышеупомянутой цели. Свободное время в рабочий день после праздника не дает работнику больше возможностей для празднования», — заявила министр.

Министр также отметила, что законопроект в случае его принятия приведет к неравному обращению в отношенииработающих по графику людей. Лаури также считает, что в законопроекте не проанализировано экономическое влияние, например, потенциальные расходы работодателей.

В Эстонии из-за действующего порядка — одно из самых малочисленных количество выходных дней, связанных с госпраздниками. В 2022 году 10 государственных праздников, связаныс предоставлением выходного дня, в то время как в среднемпо ЕС таких дней — 12, в соседнейФинляндии — 13, а в Латвии 12 переходящих праздников.

Нынешний год в Эстонии — рекордный по числу таких «сгорающих» дат: на субботу и воскресенье выпадают пятьиз десятигосударственныхпраздников.