Таллин, 15 февраля, 2022, 16:24 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

Действующий в Эстонии порядок, при котором выпадающие на субботу и воскресенье государственные праздники «сгорают» и не компенсируются дополнительным выходным днем, следует сохранить. Об этом заявила министр юстициистраныМарис Лаурив интервью порталу гостелерадиовещания в интервью порталу гостелерадиовещанияERR.

По ее словам, минюстпредложил правительству не поддерживать законопроектоппозиционнойСоциал-демократической партии, предусматривающийвведениедополнительныхвыходных.

«Если праздник приходится на рабочий день, работник получает свободный день, чтобы насладиться праздником. Если праздник приходится на выходной день, то предоставление дополнительного свободного времени не соответствует вышеупомянутой цели. Свободное время в рабочий день после праздника не дает работнику больше возможностей для празднования», — заявила министр.

Министр также отметила, что законопроектв случае его принятия приведетк неравному обращению вотношенииработающих по графику людей. Лаури такжесчитает, что в законопроекте не проанализировано экономическое влияние, например, потенциальные расходы работодателей.

В Эстонии из-за действующего порядка — одно из самых малочисленных количество выходных дней, связанных с госпраздниками. В 2022 году10 государственных праздников, связаныс предоставлением выходного дня, в то время как в среднемпо ЕС таких дней— 12, в соседнейФинляндии — 13, а в Латвии 12 переходящих праздников.

Нынешний год в Эстонии — рекордный по числу таких «сгорающих» дат: на субботу и воскресенье выпадают пятьиз десятигосударственныхпраздников.