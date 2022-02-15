Азов, Ростовская область, , 16:23 — REGNUM В Ростовской области пенсионерка оформила два кредита и перевела их аферисту. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 15 февраля.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Жительница Азова пояснила полицейским, что ответила на телефонный звонок. Злоумышленник представился сотрудником одного из банков и предложил ей инвестировать средства для получения мнимых доходов. Потерпевшую аферист убедил оформить кредит для повышения суммы вклада.

Оформив два кредита, женщина перечислила на счёт, указанный мошенником, 2 млн 471 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.