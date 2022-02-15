Саратов, , 16:24 — REGNUM В Саратове 15 февраля прошла экстренная эвакуация двенадцатого арбитражного суда. Из здания вывели более 400 человек, передает telegram-канал правительства области «Пул №64».

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня из-за сообщения о минировании двенадцатого арбитражного суда оперативно проведена эвакуация более 400 человек. Сотрудники правоохранительных органов обследовали здание на предмет взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Информация о минировании не подтвердилась. Личность злоумышленника устанавливается, проводится проверка.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове с начала 2022 года несколько раз из-за угрозы взрыва приостанавливали учебный процесс в школах. После обследования взрывных устройств в школах не обнаружили.

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