Чебоксары, 15 февраля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Канашском районе Чувашии после вмешательства правоохранителей ликвидирована крупная свалка у реки. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свалки

Свалка твёрдых коммунальных отходов и строительного мусора на общей площади 4792 кв. метров образовалась в прибрежной зоне реки Аниш Канашского района республики. Ведомство вышло в суд с требованием обязать администрацию города организовать вывоз мусора с данной территории.

Решением суда административные исковые требования прокурора удовлетворены. В прокуратуре отмечают, что судебное решение исполнено, свалка ликвидирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2022 году планируют начать за счёт федеральных средств рекультивацию свалки в Ядринском районе.

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