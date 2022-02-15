Таллин, , 16:22 — REGNUM Со вторника, 15 февраля, в Эстонии начался официальный период подачи налоговых деклараций о доходах физического лица за 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента.

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Традиционно в первый день приема деклараций сайт ведомства испытывает колоссальные нагрузки, доступ к нему для желающих может происходить с замедлением и потерей времени.

«Для спешки нет поводов, ведь декларацию можно подать вплоть до 2 мая. Мы советуем не приходить в бюро обслуживания в первые дни, поскольку из-за распространения коронавируса в зал обслуживания будут одновременно пускать столько людей, сколько сотрудников находятся на месте. Остальным, к сожалению, придется ждать в очереди на улице», — сообщила руководитель службы департамента по доходам и налогообложению физических лиц Анника Оя.

Тем не менее, правом первой подачи деклараций уже воспользовались 275 000 человек. Активность жителей Эстонии при подаче деклараций объясняется тем, что первые из подавших такой электронный документ быстрее получат на свой банковский счет от налоговиков Эстонии возврат переплаченного подоходного налога.

Сообщается, что в 2022 году возврату подлежит более 103 млн евро, а к доплате подлежит 4,9 млн евро подоходного налога.