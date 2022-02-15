Токио, , 16:50 — REGNUM Японский дизайнер Nigo (Томоаки Нагао) опубликовал фрагмент новой композиции, записанной при участии рэпера Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади). Соответсвующий ролик появился на странице Nigo в Instagram 15 февраля.

Nigo Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CZ-9rJQAggr/

Известно, что песня выйдет 18 февраля 2022 года и получит название Want It Bad. Также ожидается, что работа войдёт в будущий альбом дизайнера.

Напомним, что выход нового альбома Nigo под названием I Know NIGO состоится 25 марта 2022 года. Пластинка включит в себя совместные треки с A$AP Rocky (Раким Майерс), Lil Uzi Vert (Саймир Вудс), Pusha T (Терренс Леварр Торнтон) и другими музыкантами.

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