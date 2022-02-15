Канберра, , 16:46 — REGNUM Тысячи медсестер из самого густонаселенного штата Австралии устроили 24-часовую забастовку после того, как правительство отказалось повышать зарплату и привлекать новый персонал в больницы, сообщает 15 февраля Reuters.

Забастовка Seguonews.it

Комиссия по трудовым отношениям Нового Южного Уэльса приказала медсестрам и акушеркам отменить забастовку, которая, по её мнению, ставит под угрозу здоровье населения. Однако женщины все равно пришли к зданию парламента в Сиднее с плакатами, гласящими, что они устали от переработок.

На других плакатах было написано: «Нам немедленно нужны дополнительные медсестры», «Хватит нам советовать справиться с этим».

Ранее медсестры потребовали повышения зарплаты более чем на 2,5% и увеличения количества персонала для справедливого соотношения медсестер к пациентам. В забастовке, которая будет проходить поэтапно в течение дня, принял участие персонал более чем 150 больниц.