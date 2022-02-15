Нальчик, , 16:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии предотвращена попытка организации теракта. Задержан 16-летний подросток, планировавший вооруженное нападение на школу в городе Баксане. По данным «Интерфакса», задержанный изучал материалы по изготовлению взрывных устройств, фотографии и схему здания учебного заведения и места расположения видеокамер.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Факты, подтверждающие планы нападения, были обнаружены в телефоне молодого человека», — цитирует представителя правоохранительного органа «Интерфакс».

По данным Telegram-канала Mash, теракт должен был быть совершен в школе №3 города Баксана в Северной Осетии в апреле 2022 года. Спецслужбы узнали о планах малолетнего террориста от другого подростка из Твери, который был задержан ранее по такому же делу.