Нальчик, 15 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии предотвращена попытка организации теракта. Задержан 16-летний подросток, планировавший вооруженное нападение на школу в городе Баксане. По данным «Интерфакса», задержанный изучал материалы по изготовлению взрывных устройств, фотографии и схему здания учебного заведения и места расположения видеокамер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«Факты, подтверждающие планы нападения, были обнаружены в телефоне молодого человека», — цитирует представителя правоохранительного органа «Интерфакс».

По данным Telegram-канала Mash, теракт должен был быть совершен в школе №3 города Баксана в Кабардино-Балкарии в апреле 2022 года. Спецслужбы узнали о планах малолетнего террориста от другого подростка из Твери, который был задержан ранее по такому же делу.