Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM Сроки строительства первого сахарного завода в Ростовской области переносятся на протяжении нескольких лет. На этот раз запуск производства намечен на 2023 год, сообщила на заседании совета по инвестициям при губернаторе 15 февраля первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанёва.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В проект привлечены китайские соинвесторы, подписаны соответствующие документы, имеется договорённость на поставку продукции завода на экспорт в КНР в полном объёме. <…> По итогам структурирования сделки, вхождения китайских партнёров в число акционеров АО «МСК» будет направлена заявка в российский банк», — отметила она.

Проект строительства «Первого Донского сахарного завода» реализуется в Целинском районе. Объём инвестиций составляет 21,2 млрд рублей. Срок реализации — 2023 год. Запуск предприятия позволит создать 500 новых рабочих мест. В настоящее время освоено 326,7 млн рублей из собственных средств акционеров АО «Международная сахарная корпорация».

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