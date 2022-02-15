Чебоксары, 15 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Чувашская прокуратура изучает на предмет законности решение следственного управления СКР об отказе в возбуждении уголовного дела по факту массового заболевания в одной из новочебоксарских школ. Кроме того, в ходе проверки школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Chuvashia.sledcom.ru СУ СКР по Чувашии провело проверку по факту массового заболевания школьников в Новочебоксарске

Проверка проводилась в школе № 16 в Новочебоксарске, где в январе 2022 года десятки детей обратились за медицинской помощью и у которых в больнице диагностирована норовирусная инфекция. В надзорном ведомстве отмечают, что при проверке организации питания выявлено отсутствие необходимой вытяжной системы в овощном цехе и раковины для мытья рук, а также некачественно проводилась уборка склада.

Правоохранители сообщают также, что при проверке школы установлены факты несвоевременного прохождения учителями профилактических прививок и профессиональной гигиенической подготовки, непроведение ежедневных влажных уборок, наличие следов поражения грибком потолков в пищеблоке, а также нарушения при организации питьевого режима в кабинетах.

Внесённое прокурорское представление по данным фактам исполнено. Кроме того, в отношении врио руководителя поставщика питания ведомством возбуждено административное дело по ст.6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»), в рамках которого назначено 5 тыс. рублей штрафа.

Правоохранители добавляют, что организация постановлением Роспотребнадзора оштрафована на 30 тыс. рублей. Аналогичное административное дело возбуждено и в отношении школы.

«Исследования контрольных экземпляров готовой пищевой продукции из школы, а также используемой бутилированной воды не выявили наличие вирусов или бактерий», — говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура изучает на предмет законности решение следственного управления СКР по Чувашии об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января 2022 года из-за плохого самочувствия в школу № 16 в Новочебоксарске не пошли 167 детей, в том числе 57 учащихся обратились за медицинской помощью. В настоящее время все они здоровы.

В следственном управлении СКР по Чувашии заявили, что «у большинства обратившихся к врачам детей» установлена норовирусная инфекция. И исключили в качестве источника заражения поставленное в школу питание, пищеблок и кухонных работников. В управлении поясняли, что заразиться норовирусом можно через прикосновение к загрязнённым поверхностям.