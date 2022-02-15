Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали сотрудника полиции, который в День сотрудника органов внутренних дел РФ в 2021 году после задержания человека пытал его электрошокером. Об этом 15 февраля ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

T.me/pchikov Следы истязаний в отделе полиции

Превышение должностных полномочий было зафиксировано 10 ноября 2021 года. Потерпевшим по делу признан Хачик Джоргнцян, которого правоохранители задержали, когда он выходил вместе с компанией знакомых из ресторана на Комендантском проспекте в Приморском районе Петербурга.

Как рассказал в своем телеграм-канале правозащитник Павел Чиков, по словам Джоргнцяна, в полицейском автомобиле его дважды ударили в живот электрошокером, хотя он не сопротивлялся. После чего доставили в 86 отдел полиции Приморского района, где продолжили избивать. Позже мужчину с ушибами головы и ожогами живота, грудной клетки и спины отпустили. Также потерпевшему и его другу выписали штрафы в 500 рублей за мелкое хулиганство.

«В настоящий момент задержан один из полицейских, который превысил свои должностные полномочия при задержании», — уточнил собеседник агентства.