Москва, , 16:12 — REGNUM Ежегодный объём субвенций для охраны лесов от пожаров с 2022 года вырастет в 2,4 раза, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Лесной пожар

Она провела совещание с субъектами РФ по подготовке к пожароопасному сезону, на котором сообщила, что президентом России принято решение об увеличении с 2022 года в 2,4 раза ежегодного объёма субвенций из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров — с 6 млрд до 14,2 млрд рублей.

«При увеличении финансирования из федерального бюджета в 2,4 раза мы вправе рассчитывать на сокращение площади лесных пожаров вдвое», — сказала Абрамченко.

Она проинформировала, что правительством уже приняты ряд мер по исправлению ситуации с лесными пожарами.