Москва, , 16:11 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о том, что родители смогут находиться в стационаре вместе с детьми-инвалидами, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документом предусматривается предоставление одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю ребенка-инвалида права на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, в том числе с предоставлением бесплатного спального места и питания, в течение всего периода лечения независимо от возраста.

Авторы от «Единой России» обратили внимание на то, что сейчас отсутствует перечень медицинских показаний, позволяющих одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю воспользоваться правом на бесплатное совместное нахождение с ребенком в стационаре. Закон призван восполнить этот пробел.

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