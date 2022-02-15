Кишинёв, 15 февраля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Власти Молдавии пытаются отвлечь население от «экономической катастрофы» различными политическими «шоу». Об этом заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Что они придумают на этот раз? Возбудят новые уголовные дела на депутатов и лидеров оппозиции, арестуют имущество моей семьи, супруги, мамы, моих детей?» — написал Додон.

Он также предположил, что власти через СМИ организуют распространение «новой порции лжи». Экс-президент заявил, что подобная тактика руководству страны не поможет, так как недовольство населения постоянно растёт.

«Всё сегодня висит на волоске, и он может порваться в любой момент», — заявил политик.

Стоит отметить, что новое прозападное правительство Молдавии управляет страной с августа 2021 года. За это время выросли в три раза тарифы на газ, подорожал хлеб, цены на проезд в автобусы. Также минздрав не показал эффективной борьбы с распространением коронавируса.