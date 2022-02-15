Нур-Султан, , 16:07 — REGNUM Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана не должны участвовать в расследованиях массовых январских беспорядков. Об этом 15 февраля заявила на брифинге глава комиссии по общественному расследованию январских событий, адвокат Айман Умарова.

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«Мы просим исключить всех сотрудников КНБ из межведомственной следственной оперативной группы и вообще отстранить от расследования уголовных дел, потому что люди, которые были замешаны в этом, не должны заниматься расследованием», — сказала Умарова.

Она заявила, что хаос в стране якобы создавали с участием сотрудников КНБ, которые рассчитывали, что потом будут «закрывать» мирных протестующих, что должно было вызвать вторую волну протестов.

Умарова добавила, что в основном в погромах принимали участие казахстанцы, но также якобы были граждане Китая, Саудовской Аравии, Киргизии и ряда других стран. Кроме того, по мнению адвоката, были те, кого в беспорядки вовлекали насильно под угрозой смерти, в том числе одного из отказавшихся подчиняться расстреляли.

Напомним, во время массовых январских беспорядков в Казахстане Токаев снял и поста председателя КНБ Карима Масимова и его заместителей. Их обвинили в госизмене и арестовали.

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