Астана, 15 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана не должны участвовать в расследованиях массовых январских беспорядков. Об этом 15 февраля заявила на брифинге глава комиссии по общественному расследованию январских событий, адвокат Айман Умарова.

ИА REGNUM Казахстан

«Мы просим исключить всех сотрудников КНБ из межведомственной следственной оперативной группы и вообще отстранить от расследования уголовных дел, потому что люди, которые были замешаны в этом, не должны заниматься расследованием», — сказала Умарова.

Она заявила, что хаос в стране якобы создавали с участием сотрудников КНБ, которые рассчитывали, что потом будут «закрывать» мирных протестующих, что должно было вызвать вторую волну протестов.

Умарова добавила, что в основном в погромах принимали участие казахстанцы, но также якобы были граждане Китая, Саудовской Аравии, Киргизии и ряда других стран. Кроме того, по мнению адвоката, были те, кого в беспорядки вовлекали насильно под угрозой смерти, в том числе одного из отказавшихся подчиняться расстреляли.

Напомним, во время массовых январских беспорядков в Казахстане Токаев снял и поста председателя КНБ Карима Масимова и его заместителей. Их обвинили в госизмене и арестовали.