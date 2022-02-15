Тамбов, , 16:07 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 150 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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15 февраля выявлено 1358 новых случаев заражения коронавирусом — на 56 больше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 83 тыс. 757 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 64 тыс. 907 пациентов, в том числе 632 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2043 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.