Вашингтон, 15 февраля 2022, 16:05 — REGNUM Американская актриса Зои Кравиц высказалась относительно своего развода с актёром Карлом Глусманом. Об этом 15 февраля пишет Peopletalk.

Актриса Зои Кравиц
Актриса Зои Кравиц
The Line Of Best Fit

Актриса призналась, что считает бывшего супруга «невероятным» человеком. «Но мы разошлись, потому что я всё еще узнаю себя. Мне необходимо понимать, чего я хочу от жизни. Я не была готова брать ответственность за развитие другого человека», — объяснила Кравиц.

ИА REGNUM напоминает, что Зои Кравиц и Карл Глусман поженились в 2019 году, однако в 2020-м они подали на развод. Спустя месяц после их расставания появились слухи о романе Кравиц с актёром Ченнингом Татумом.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Kodak Black пострадал при стрельбе рядом с вечеринкой Джастина Бибера