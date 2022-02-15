Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Американская актриса Зои Кравиц высказалась относительно своего развода с актёром Карлом Глусманом. Об этом 15 февраля пишет Peopletalk.

Актриса Зои Кравиц The Line Of Best Fit

Актриса призналась, что считает бывшего супруга «невероятным» человеком. «Но мы разошлись, потому что я всё еще узнаю себя. Мне необходимо понимать, чего я хочу от жизни. Я не была готова брать ответственность за развитие другого человека», — объяснила Кравиц.

ИА REGNUM напоминает, что Зои Кравиц и Карл Глусман поженились в 2019 году, однако в 2020-м они подали на развод. Спустя месяц после их расставания появились слухи о романе Кравиц с актёром Ченнингом Татумом.

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