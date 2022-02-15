Джакарта, 15 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен высоко оценил лидерство Индонезии на форуме группы крупнейших экономик мира (G20), сообщает Rakyat Merdeka.

U.S State Department Энтони Блинкен

В официальном заявлении, опубликованном посольством США в Джакарте, Энтони Блинкен заявил, что мир должен смотреть в будущее и укреплять глобальную безопасность в области здравоохранения, чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями.

«Я хочу отметить, что председательство Индонезии в G20 в этом году подвигло всех нас в этом направлении», — заявил Энтони Блинкен, добавив, что встреча является важным шагом на пути к достижению общих целей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 57 049 носителей коронавируса.