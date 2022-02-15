Варшава, , 16:02 — REGNUM Пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в соцсети Twitter сообщил о том, что в ночь с 14 на 15 февраля на польско-белорусской границе снова не обошлось без происшествий.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

«Польские патрульные пограничник и военные, охраняющие границу, по-прежнему подвергаются жестоким нападениям со стороны пытающихся попасть в ЕС из Белоруссии нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Вот и этой ночью был инцидент — нелегалы с белорусской стороны границы наших солдат забрасывали камнями. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.