Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Американский хип-хоп-музыкант Кендрик Ламар собирается представить новый альбом летом 2022 года. Информацию об этом опубликовало издание Tone Deaf вечером 14 февраля.

Кендрик Ламар Скриншот YouTube

Как стало известно, 23 июня 2022 года артист появится на фестивале Milano Summer Festival, в рамках которого исполнит несколько композиций из новой пластинки. Ожидается, что в это же время состоится официальная премьера альбома.

Напомним, что за свою карьеру Кендрик Ламар выпустил четыре альбома. Выход последнего на текущий момент студийного проекта Damn состоялся в 2017 году.

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