Сыктывкар, 15 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В 2022 году в Коми размер ежегодной выплаты труженикам тыла вырастет до трех тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве труда, занятости и соцзащиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность — гораздо ближе

Напомним, в настоящее время труженики тыла получают ко Дню Победы по одной тысяче рублей.

В категорию получателей попадут люди, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР и лиц, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми ветерана обязали заплатить налог за подарок ко Дню Победы.