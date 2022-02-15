Воронеж, 15 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу о гибели срочника на полигоне «Погоново». Обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий проходил капитан запаса П., сообщили 15 февраля в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено в суде, 9 февраля 2021 года начальник службы тыла капитан П. на основании приказа командира воинской части прибыл на полигон «Погоново». Днём 10 февраля между офицером П. и рядовыми Ц. и Ю. произошёл конфликт. В ходе него офицер применил к срочнику Ц. физическое насилие, угрожал рядовым проблемами по службе и даже применением насилия в случае, если они к 22:00 10 февраля не возвратят или не найдут причастных к пропажи из его автомобиля спиртных напитков. В тот же день около 19:00 на полигоне был обнаружен труп рядового Ц. — с завязанным скотчем пакетом на голове, вытянутыми вперед руками, также перевязанным скотчем в районе запястий. Причиной смерти стала асфиксия, однако следов борьбы или сопротивления, обнаружено не было.

Как уточняется, эксперты не нашли прямой причинно-следственной связи между действиями офицера и смертью Ц., которая стала, по данным суда, следствием самоубийства. Суд также пришёл к выводу о том, что смерть рядового и применение к нему насилия со стороны офицера не связаны.

«С учётом изложенного, суд пришел к выводу о необходимости исключить из обвинения квалифицирующий признак, предусмотренный п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — тяжкие последствия, как не нашедший своего объективного подтверждения», — говорится в сообщении суда.

Сам П. отрицал свою вину — по его заявлению, он «лишь похлопал рядового», нецензурную брань в отношении подчинённых использовал «для связки слов», и не предвидел и не желал самоубийства рядового.

Суд признал капитана запаса П. виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком четыре года условно с испытательным сроком два года. Также он на два года лишен права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций представителя власти сроком.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти солдата стало известно 14 февраля. Изначально родным погибшего в качестве причины смерти сына назвали остановку сердца. 15 февраля следственные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Однако позже стало известно, что гибель солдата расследуется в рамках уголовного дела по статье о превышении служебных полномочий.