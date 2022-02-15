Пекин, , 15:57 — REGNUM Российские фристайлисты Илья Буров и Станислав Никитин вышли в финал Олимпийских игр в Пекине в лыжной акробатике. Об этом 15 февраля сообщает ИА REGNUM.

Фристайл 极博双板滑雪俱乐部; Zach Seward

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По итогам второй квалификации Буров и Никитин заняли третье и четвёртое место соответственно. Ещё один российский спортсмен Максим Буров не вошёл в топ-6 и не смог пройти в финал.

Медали в лыжной акробатике будут разыграны 16 февраля.