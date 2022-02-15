Минск, 15 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 14 февраля подписан указ № 48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Криптовалюта

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В официальном комментарии сказано, что постсоветская республика «последовательно развивает правовое поле регулирования деятельности, связанной с цифровыми активами, и в отличие от многих других государств разрешает свободное обращение цифровых валют».

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«В то же время это требует постоянного мониторинга ситуации и при необходимости дополнения и уточнения регулятивных норм. В том числе для исключения случаев теневого финансирования запрещенной деятельности», — добавили в пресс-службе, поясняя цель указа.

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Указом предусмотрено формирование минским «Парком высоких технологий» (ПВТ) «реестра адресов виртуальных кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности, и установление порядка его функционирования».

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