Нур-Султан, , 15:53 — REGNUM Председатель Агентства по противодействию коррупции Казахстана Марат Ахметжанов дололжил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву о планах ведомства до 2026 года. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба главы государства.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ахметжанов сообщил, что в парламент направлен на рассмотрение законопроект, который предусматривает наказание за необоснованное обогащение, а также предписывает сформировать систему защиты «разоблачителей коррупции».

«Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в рамках реализации концепции в борьбу с коррупцией будут вовлечены все государственные органы», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Токаев поддержал планы Агентства по противодействию коррупции. Он также взял под особый контроль это направление и распорядился усилить роль ведомства.