Лос-Анджелес, США, 15 февраля 2022, 16:42 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) и актриса Джулия Фокс объявили о расставании. Соответствующую информацию передаёт издание The Flow 15 февраля.
По словам представителя Фокс, молодые люди больше не вместе, однако сохранили хорошие дружеские отношения. Также известно, что актриса покинула Лос-Анджелес (США), где проживала некоторое время с Уэстом.
Ранее Джулия Фокс спровоцировала слухи о возможном расставании с Канье Уэстом. Девушка удалила все совместные фотографии с музыкантом из своего Instagram.
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