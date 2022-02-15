Лос-Анджелес, США, , 16:42 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) и актриса Джулия Фокс объявили о расставании. Соответствующую информацию передаёт издание The Flow 15 февраля.

Канье Уэст Скриншот YouTube

По словам представителя Фокс, молодые люди больше не вместе, однако сохранили хорошие дружеские отношения. Также известно, что актриса покинула Лос-Анджелес (США), где проживала некоторое время с Уэстом.

Ранее Джулия Фокс спровоцировала слухи о возможном расставании с Канье Уэстом. Девушка удалила все совместные фотографии с музыкантом из своего Instagram.

Читайте ранее в этом сюжете: MARUV готовится стать мамой