Лос-Анджелес, США, 15 февраля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) и актриса Джулия Фокс объявили о расставании. Соответствующую информацию передаёт издание The Flow 15 февраля.

Скриншот YouTube Канье Уэст

По словам представителя Фокс, молодые люди больше не вместе, однако сохранили хорошие дружеские отношения. Также известно, что актриса покинула Лос-Анджелес (США), где проживала некоторое время с Уэстом.

Ранее Джулия Фокс спровоцировала слухи о возможном расставании с Канье Уэстом. Девушка удалила все совместные фотографии с музыкантом из своего Instagram.