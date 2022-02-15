Москва, , 15:49 — REGNUM Актёр Евгений Шварц, сыгравший в фэнтези-сериале «Этерна», обратился к своим подписчикам. Он написал пост с извинениями в личном Twitter-аккаунте.

Евгений Шварц Скриншот видео на YouTube

https://twitter.com/evgeny_shwartz/status/1493216014972108800

«Кто воспринял мои слова чересчур близко — прошу прощения», — написал актёр. «На «правильность» мнения не претендую и не претендовал», — добавил он.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Шварца за его высказывание о рекламе контрацептивов и предметов женской гигиены — некоторые поклонники «разочаровались» в кумире и предложили отменить его. «Реклама прокладок как точка невозврата… Реклама презервативов — тоже такое себе, так же, как и средства для потенции. Вопросы личной гигиены должны оставаться личными», — написал в одном из своих постов актёр.

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