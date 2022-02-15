Москва, 15 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. По сути, предложение ЦБ не создает для малоимущих каких-то новых способов дохода, как поспешили заявить в СМИ, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

ИА REGNUM Бедность

«И раньше средства, которые они получали в качестве социальных выплат, можно было поместить на счета, на которых на них начислялись проценты по депозитам.

Просто в связи с появлением ряда прецедентов, когда средства от пособий попадали под взыскание, с 2022 года появились специальные социальные счета, которые не могут быть заблокированы по требованиям приставов.

Именно на эти счета теперь предлагается начислять проценты, что уравняет их возможности с обычными счетами, на которые перечислялись пособия раньше.

Проблема лишь в том, что значительная часть малоимущих, получающих пенсии, пособия и другие социальные выплаты, большую часть этих средств тратят вскоре после начисления, так что каких-то остатков, на которые могли бы начисляться проценты, у них не образуется.

Да и сами суммы, поступающие на эти счета, довольно скромны, так что даже при текущем высоком уровне ставки ЦБ, к которой предлагается привязать начисления, это бы не смогло существенно увеличить получаемые малоимущими гражданами суммы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк выступил с инициативой — в России малоимущие граждане с небольшим доходом могут заработать дополнительные средства.

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