Москва, , 15:47 — REGNUM На Никитском бульваре в Москве открылась фотовыставка Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО). Об этом 15 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

НКО

Фотовыставка носит название «Город неравнодушных. Призвание» и рассказывает о программах столичных НКО для жителей города. Всего на ней представлено более 30 снимков. Посмотреть экспозицию можно до 3 марта 2022 года включительно.

«В экспозицию вошли фотографии, посвященные работе 18 московских социально ориентированных НКО. В съемках принимали участие представители организаций самой разной направленности: одни помогают многодетным семьям, инвалидам, детям с тяжелыми заболеваниями, другие поддерживают добровольчество, работают с молодежью и заботятся об экологии», — сказала Сергунина.

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