Варшава, , 15:43 — REGNUM Скандальную реакцию в Польше вызвала статья известной феминистки, сооснователя польской партии «зелёных» и писательницы Кинги Дунин. Как сообщает «Польское радио», в своей рецензии книги Макса Вольского «Никус», опубликованной онлайн-периодике «Политическая критика», она допустила оскорбительные высказывания в адрес Польши и поляков.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша, — вообще говоря — состоит из поляков. Либо поляки так ужасны, потому что они живут в Польше, или Польша так невыносима, потому что ее населяют поляки?» — пишет Дунин в рецензии. Она обращается к своим читателям, давая им рекомендацию: «если вы хотите выругаться в адрес Польши и поляков, то это книга именно для вас».

Рассказывая о персонажах книги, Дунин пишет: «Главный герой Никус ненавидит Польшу сочно, красочно и обильно. Страну, народ, католицизм, пейзажи. Он умножает оскорбления и повторяет, что ему никогда не хватает усталости от Польши … Поляков никто не любит, лучше [о принадлежности] к этой национальности в мире не признаваться». Рецензент подчеркивает, что «мы страна во многом раздражающая, в настоящее время больше, чем обычно».

«Оценив мастерство и многоэтажность всего этого, я быстро устала от них. Видно, у меня уже нет такой [как раньше] потребности бороться с Польшей», — пишет рецензент о своих ощущениях от книги.

Описывая главного героя книги, Дунин допускает критические выпады в адрес религиозности поляков: «И, конечно же, ритуальный, эпидермальный католицизм. В монологе Никуся он оставил след в виде многочисленных религиозных призывов. В этот католицизм вписана репрессивность. Мне кажется, что это действительно довольно распространенный семейный сценарий здесь», — пишет она.

Польская писательница и социолог Кинга Дунин в период Польской Народной Республики принимала участие в «демократической» оппозиции. Позже стала активистом феминизма и экологизма. Много лет вела программу «Лучшие книги» на польском телевидении. Преподаёт в Медицинском университете Варшавы.