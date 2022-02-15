Белград, , 15:42 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что готов пожертвовать спортивной карьерой ради своих принципов. Об этом 15 февраля он сказал в интервью BBC.

Новак Джокович Carine06

«Я готов пожертвовать «Шлемами» и кубками ради своих принципов. Могу позволить заплатить такую цену», — сказал Джокович.

Он отметил, что выступает не против вакцинации, а за свободу в принятии решений, и выразил надежду, что требования к спортсменам будут изменены.

«Я бы хотел играть ещё много лет, но ради своих убеждений готов отказаться от спортивных амбиций. Мой организм важнее любого титула», — подчеркнул теннисист.

Джокович добавил, что открыт для возможной вакцинации в будущем, но напомнил, что переболел в декабре и при этом не пытался фальсифицировать тест или жульничать с этим, в чём его многие обвиняли.

Напомним, в начале января Джокович был задержан в Австралии из-за того, сотрудники погранслужбы посчитали недостаточными его документы об освобождении от вакцинации от коронавируса. После долгих разбирательств австралийские власти приняли решение об аннулировании его визы и депортировали спортсмена, объяснив это его взглядами на вакцинацию.

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