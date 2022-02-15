Уфа, , 15:47 — REGNUM Факты мошенничества при открытии листа нетрудоспособности стали выявлять в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на брифинге в минздраве.

Больничный коридор

«К сожалению, у нас есть случаи, когда люди стали пользоваться возможностью открытия дистанционного больничного листа без наличия соответствующих показаний: заболевания, лабораторного его подтверждения», — сообщил Забелин.

Министр отметил, что поэтому нужно будет пригласить медработника и подтвердить заболевание. Только тогда будет назначено лечение и открыт лист временной нетрудоспособности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ковидный госпиталь в Бирской центральной районной больнице был переведен для работы с пациентами с неинфекционными заболеваниями, а также с пациентами с ОРВИ и другими заболевания, не связанными с COVID-19.