Чита, 15 февраля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, произошедшего в Могойтуйском районе. Об этом сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

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С привлечением специалистов следователи проверят исполнение законодательства о безопасности дорожного движения как при содержании автомобильной дороги, так и при организации перевозок пассажиров. При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты организованной по данному факту органами предварительного расследования процессуальной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб и еще 10 травмированы после того, как 14 февраля на 182 километре трассы Чита-Забайкальск столкнулись Subaru Legacy и маршрутное такси №526 Ford Ducato, направлявшееся по маршруту Забайкальск — Борзя — Чита.

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