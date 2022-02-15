Кострома, , 16:43 — REGNUM Общероссийский профсоюз образования прокомментировал конфликт, связанный с угрозами работникам детского сада №8 в городе Галиче Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Общероссийского Профсоюза образования

Напомним, жалобу об этом в региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» направили 8 воспитателей. На почту дошкольной организации пришло письмо за подписью председателя районного отделения организации Анной Семёновой, в котором за отказ вступить в профсоюз педагогам угрожали трудностями в прохождении профессиональной аттестации.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в профсоюз. Представители организации заняли неоднозначную позицию. Они признали, что председатель районного отделения превысила полномочия, но назвали публикацию документа, свидетельствующего об этом, «провокацией».

"Безусловно, территориальный представитель профсоюза Семёнова превысила полномочия. Коллега неправильно истолковала слова, которые исходили из уст председателя областной организации Райкиной. Видимо, она сильно старалась, хотела показать, как хорошо выполняет поручения ‑ и в итоге перестаралась. Разговор на тему этичности с ней обязательно будет проведён. Не исключено, что в отношении её будет применено дисциплинарное взыскание — но это будет решать уже руководство. Посыл Елены Райкиной был иным. Она имела в виду, что одним из главных элементов, составляющих эталонный образ педагога, является социальная активность. Поэтому работники сферы образования должны вступать в профсоюз. Отмечу, что очень часто то или иное профсоюзное звено по каким-то причинам не устраивает работодателей и их представителей. На мой взгляд, публикация об этой ситуации является серьёзной провокацией», — сказала заведующая правовым отделом аппарата Общероссийского профсоюза образования Галина Рожко.

Своё мнение о конфликте высказал директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов. Он не стал оспаривать или подтверждать факт принуждения педагогов к членству, но заверил, что аттестация проводится исключительно на основе профессиональных качеств образованцев.

«Оценка профессиональной деятельности аттестуемых педагогов в целях установления квалификационной категории проводится только на основе результатов их работы. Членство в общественной организации, в том числе профсоюза работников образования, для педагогического работника не является условием или препятствием для прохождения аттестации. Следует отметить, что Елена Леонидовна Райкина является одним из инициаторов заключения дополнительных соглашений между департаментом образования и науки Костромской области. Так, например, с ее участием дополнительными соглашениями сохраняются условия оплаты труда педагогических работников с учетом установленных квалификационных категорий в период длительной нетрудоспособности, отпуска по уходу за ребенком, при переходе с одной должности на другую, а также упрощенного порядка прохождения аттестации для педагогических работников — победителей и призеров всероссийских и региональных конкурсов профессионального мастерства»

Отметим, что любой профсоюз является добровольным общественным объединением. Принуждение к вступлению в организацию противозаконно. Этот момент закреплен в Федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Конституции России.

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