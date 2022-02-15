Тбилиси, , 15:40 — REGNUM Все оппозиционные депутаты парламента Грузии обязаны подать заявления об отказе от своих мандатов уже завтра утром. Об этом заявил 15 февраля лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили в соцсети Facebook.

Тонущий человек Leninsk-kuznetskiy.frant.me

Политик отреагировал на то, что на сегодняшнем заседании рассматривают вопрос о лишении его мандата за злостные прогулы. Лидер «лейбористов» призвал всех остальных оппозиционных депутатов самим сложить полномочия.

«Этого требует от вас Родина и будущее, друзья. Вы увидите, как всё моментально изменится. На мне это не кончится, друзья, это продолжится вами и увенчается страной», — написал Нателашвили.

Он также обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в намерении отказаться снижать проходной барьер на парламентских выборах с 5% до 2%. По его мнению, это будет «плачевным» шагом для грузинской политики.

Стоит отметить, что в злостном непосещении без уважительных причин заседания парламента Грузии также обвиняют главу партии «Дроа» Элене Хоштария. Её также планируют лишить мандата. Кроме того, депутатских полномочий может лишиться лидер партии «Лело» Бадри Джапаридзе. Его суд признал виновным по уголовному делу 2008 года.

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