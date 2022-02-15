Москва, , 15:39 — REGNUM Вряд ли, что решение отказаться от достройки этой станции, заложенной ещё во времена СССР, связано с политическими мотивами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Корпус реактора для АЭС «Белене» (Болгария) Dmstr.ru

«В конце концов, Росатом не является единственным возможным исполнителем по данному проекту.

Так что будь тут дело в европейском или американском политическом давлении, проект мог быть реализован теми же французами или американцами. Возможно, руководством Болгарии движут финансовые обстоятельства.

С другой стороны, без энергии Европе в любом случае не обойтись, а в свете зеленого перехода выбывающие мощности на угле и мазуте придется чем-то замещать.

АЭС довольно дешевый и экологически чистый источник. Но раз не атом, значит газ», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария отказывается от строительства атомной электростанции «Белене», заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков.

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