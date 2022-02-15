Тюмень, 15 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 389 ковидных пациентов, 162 госпитализировано с COVID-19. Об этом 15 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 15 февраля коронавирус выявили у 2344 тюменца. Это на 641 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 февраля коронавирус выявили у 138 342 человек, выздоровели 90 285 пациентов, скончались 3815 (на пять человек больше, чем днём ранее).