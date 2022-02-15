Москва, 15 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. История с миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Косово не должна повториться в Донбассе. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау 15 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Я надеюсь, что все причины, которые побудили отдельных участников ОБСЕ отозвать своих мониторов из этой миссии, связаны исключительно с такими факторами, как коронавирусная инфекция, отдых, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. — Потому что, зная страны, о которых идёт речь, они на самом деле в авангарде этой информационной террористической кампании, невольно приходит на ум, что у них могут быть какие-то скрытые мысли».

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Глава МИД РФ также выразил надежду на то, что отзыв рядом стран своих представителей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине не станет «спусковым крючком» к агрессии, как это было в 1999 году в Косово, когда руководитель миссии ОБСЕ в сербском крае Косово Уолкер «раздул лживую тему убийства мирных жителей якобы в селе Рачик», отозвал миссию ОБСЕ из Косово, а потом выяснилось, что якобы жертвы «являются боевиками и погибли в бою».

«По сути дела, это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО против бывшей Югославии», — добавил Лавров, ответив, что он очень не хотел бы, «чтобы повторился печальнейший опыт ОБСЕ 1999 года».

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявило, что территорию Донецкой Народной Республики покинули некоторые сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ из США и Великобритании. В СЦКК отметили, что такое решение США, Великобритании и их некоторых союзников настораживает, так как это может стать «почвой для последующих спекуляций на тему того, что отсутствие мониторов этих стран на территории вооружённого конфликта не позволяет им в полной мере владеть реальной ситуацией».