Ижевск, 15 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. По итогам 2021 года объем экспорта компаний Удмуртии составил 600 млн долларов США, что на 102 млн долларов больше показателя предыдущего года. Об этом сообщил первый зампред правительства республики Константин Сунцов на сессии Госсовета.

Экспорт

Таким образом, в течение года, объем экспорта вырос почти на 20,5%.

За девять месяцев прошлого года объем несырьевого неэнергетического экспорта республики по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 69,5% и составил 230,12 млн долларов США.

В 2020 году экспортные поставки осуществляли 546 компаний Удмуртии, за 11 месяцев 2021 года — уже 586 организаций.

Сунцов добавил, что в течение прошлого года число субъектов малого и среднего бизнеса на территории региона выросло на 2 тыс. — до 57 090. Число граждан, которые зарегистрировались самозанятыми, выросло втрое — до 33 111 человек. Сумма налогов, поступивших от самозанятых в бюджет Удмуртии, составила 64 млн рублей.

1667 организаций и предпринимателей переехало на территорию Удмуртии из других регионов в 2021 году. Налоговые поступления от их деятельности составили 530 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года объем экспорта продукции АПК Удмуртии составил 6,15 млн долларов США, рост от уровня предыдущего года составил 22,5%. В 2022 году экспорт прогнозируется на уровне 13 млн долларов США.