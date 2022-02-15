Минск, 15 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. «Сегодня в День памяти воинов-интернационалистов мы чествуем тех, кто, выполняя воинский долг в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, был до конца верен присяге», — сказано в опубликованном 15 февраля обращении Александра Лукашенко к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Война в чужой стране для многих стала суровым испытанием. Мы склоняем головы перед подвигом погибших воинов, скорбим вместе с теми, чья жизнь и судьба были искалечены, кто не дождался своих сыновей, мужей, братьев, — сказано в обращении. — Сейчас в условиях стремительно меняющегося миропорядка, роста экстремизма и террористических угроз боевое братство воинов-интернационалистов — это образец мужества, сплоченности и взаимовыручки».

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По мнению руководителя постсоветской республики, ветераны боевых действий на территориях других государств ценят возможность жить и растить детей в мире, спокойствии и безопасности, собственным примером способствуют достижению согласия в обществе. «Именно вы продолжаете боевые традиции ветеранов Великой Отечественной войны, учите наше подрастающее поколение достойно служить Белоруссии, воспитываете настоящих патриотов и защитников Родины», — цитирует обращение Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.