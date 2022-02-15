Ярославль, , 16:42 — REGNUM Врио главы Ярославской области Михаил Евраев продолжит работать со всеми политическими силами и останется «надпартийным». Так федеральные эксперты оценили принятие Ярославской областной думой закона, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Михаил Евраев Yarregion.ru

По мнению директора «Института региональных проблем» Натальи Линдигрин, Михаил Евраев пойдёт на выборы самовыдвиженцем и это позволит ему более продуктивно работать на своём посту.

«Я считаю, что это был достаточно ожидаемый шаг, поскольку врио состоялся по большей части вне деятельности партии. У нас есть исполняющие обязанности глав, которые уже тесно работали с «Единой Россией» и там было бы странно видеть, что они идут самовыдвиженцами. А здесь вариант обратный, это было ожидаемо, понятно и логично. Я думаю, что для жителей области это будет обоснованный шаг, поскольку до этого он уже неоднократно шёл на контакт с представителями других партий», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

По мнению политконсультанта Алёны Август, вариант с самовыдвижением даст возможность избежать конфликтов на политической почве, от которых регион объективно устал.

«Мне кажется, что то, как Евраев пытается вести сейчас себя в регионе, чётко показывает стремление не соединяться с какой либо из политических сил, а быть над схваткой и работать со всеми жителями. Некий такой, можно сказать, миротворец. Потому что когда в регионе случаются политические конфликты, а в Ярославле такое случается довольно часто последние годы, то страдают прежде всего жители. Политики заняты конфликтами, работа не делается — стоит. Евраев, мне кажется, занимает позицию здравую, когда главное это дело и работа ради людей, а политика не столь в этом вопросе важна, если она интересы людей не ущемляет. Поэтому ему будет выгоднее идти самовыдвиженцем. А при условии победы наладить взаимодействие со всеми силами», — рассказала политконсультант Алёна Август.

При этом оба эксперта считают, что врио губернатора не собирается дистанцироваться от «Единой России» и её поддержки.

«Я не думаю, что это сделано, чтобы не ассоциировать врио с «Единой Россией», Поскольку она всё равно будет рядом, она всё равно будет поддерживать выдвиженца президента», — подчеркнула Наталья Линдигрин.

Проект закона о возможности самовыдвижения на выборах губернатора был поддержан депутатами Ярославской областной думы 15 февраля 2022 года.

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